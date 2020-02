Ligorna-Borgosesia 1-1, non basta la prodezza di Ferrandino

Il Borgosesia torna dalla Liguria con un pareggio prezioso ma che lascia anche spazio a recriminazioni, la formazione di Didu non ha sfruttato il vantaggio di Ferrandino e nel finale ha fallito una comoda opportunità per vincere la partita. In classifica granata decimi con 32 punti, Ligorna ultimo a 22 scavalcato anche dal Verbania e dal Vado.

La cronaca Il primo tentativo è di Chiarabini che non inquadra la porta, al 9’ Bigotto manca di poco l’appuntamento con il gol del vantaggio granata, il Ligorna si rende pericoloso con Gulli e Chiarabini ma Iali è attento, alla mezzora Castellano colpisce la traversa. Ad inizio ripresa il Borgosesia passa, gran calcio di punizione di Ferrandino che non lascia scampo a Bulgarelli, i granata sfiorano il due a zero con Matera ma subiscono al 13’ il pareggio di Lala che in acrobazia rimette in partita i liguri, il match rimane combattuto fino alla fine con il Borgosesia che in pieno recupero ha il match point con Iannacone che servito da Ravasi sbaglia con lo specchio della porta spalancato.