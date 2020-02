Milan-Torino, dove vederla e probabili formazioni

Questa sera, a partire dalle ore 20.45, Milan e Torino chiuderanno la 24° giornata di Serie A. Il Diavolo, a quota 32 punti in 23 giornate, occupa la 10° posizione in Classifica e con una vittoria aggancerebbe Verona e Parma al 6° posto, l'ultima casella utile per la qualificazione all'Europa League.

Il Toro, 14° in Classifica, ha perso 4 delle ultime 5 partite di Campionato, ed ha finora raccolto 27 punti. L'Europa League dista 8 punti, mentre la zona retrocessione dista appena 5 punti. Per i granata è un momento particolarmente delicato della stagione.

Il Milan dovrebbe scendere in campo con: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Paquetá, Rebic; Ibrahimovic.

Il Torino dovrebbe rispondere con: Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti, Berenguer.

Milan-Torino sarà trasmessa in diretta, in esclusiva, su Sky Sport e sulla piattaforma streaming Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati.