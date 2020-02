Champions League: dove vedere Atletico Madrid-Liverpool e Dortmund-PSG

Astinenza da Champions League? Ancora poche ore e la massima competizione europea per Club tornerà a risplendere nei migliori stati del Continente!

I turni di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2019/2020 prenderanno il via da domani, 18 febbraio, con Atletico Madrid-Liverpool e Borussia Dortmund-PSG. Entrambe le partite avranno inizio alle ore 21.00 (italiane).

Atletico Madrid-Liverpool sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky e sulla piattaforma streaming Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati. Inoltre, il match sarà trasmesso in chiaro su Canale 5.

Stesso discorso per Borussia Dortmund-PSG, che si giocherà al Signal Iduna Park di Dortmund e che sarà visibile soltanto agli abbonati Sky Sport (e, ovviamente, sull'app Sky Go).