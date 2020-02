Champions League, il calendario delle partite in chiaro su Canale 5

La UEFA Champions League 2019-20 torna finalmente a brillare nei più celebri impianti sportivi di tutta Europa.

Nonostante l'esclusiva per la trasmissione delle partite in diretta della Champions resti di Sky, ricordiamo che Mediaset ha acquisito il diritto di poter trasmettere, in chiaro, una sola partita tra quelle che si disputeranno di martedì nelle prossime settimane, sempre e solo su Canale 5.

Sarà dunque possibile assistere su Canale 5 (in chiaro ed in HD) alle seguenti partite di Champions League:

martedì 18 febbraio: Atletico Madrid-Liverpool

martedì 25 febbraio: Napoli-Barcellona

martedì 10 marzo: Valencia-Atalanta

martedì 17 marzo: Juventus-Lione

Tutte i match elencati avranno inizio alle ore 21.00 (ora italiana).