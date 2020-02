Pergolettese-Pro Vercelli 2-1, Bakayoko ferma la Pro

La Pro Vercelli sceglie il modo peggiore per preparare il derby di lunedì prossimo contro il Novara, le bianche casacche vengono sconfitte all’ultimo minuto in casa della Pergolettese e vedono interrompersi la mini serie di vittorie ottenute contro Gozzano e Pontedera. Una giornata negativa per la Pro visti anche i risultati dagli altri campi che hanno visto tutte le formazioni in lotta per la salvezza conquistare tre punti.

La cronaca Parte come spesso accade male la Pro, al 3’ rigore per la Pergolettese per fallo di Graziano su Morello, dagli undici metri gol di Bortoluz che spiazza Saro; al 7’ colpo di testa di Rolando che termina fuori, al 9’ punizione di Bani su cui Ghidotti compie un grande intervento. La Pro intensifica la pressione, al 20’ sul colpo di testa di Masi Ghidotti si esalta e salva in corner, al 24’ ci prova Comi ma non inquadra la porta, lo stesso Comi al 31’ viene steso dall’estremo di casa ma non viene assegnata la massima punizione alle bianche casacche; al 51’ Comi spreca una grande opportunità per la Pro ma calcia male su assist di Varas. Gilardino inserisce Petrovic, Volpe ed Emmanuello, proprio quest’ultimo appena entrato centra in pieno la traversa. Al 66’ Petrovic e Rolando potrebbero pareggiare ma Ghidoni è in giornata di grazia, al 70’ il portiere atterra Petrovic, rigore che lo stesso Petrovic trasforma per l’uno a uno; finale da brividi, all’88’ miracolo di Ghidotti su Vargas, al 92’ sinistro di Della Morte bloccato dal portiere della Pergolettese, sul capovolgimento di fronte Bakayoko beffa la difesa della Pro e di testa regala la vittoria ai padroni di casa.