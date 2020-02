Serie D, Quattro squadre in tre punti in testa

Sempre più appassionante il girone A di Serie D mai così equilibrato come quest’anno sia in testa che in coda, il distacco tra la prima e l’ultima di soli 23 punti la dice lunga sul livellamento delle 18 squadre partecipanti a questo raggruppamento.

Torna al comando la Lucchese vincendo 2 a 1 sul campo del Savona con le reti di Cruciani e Bitep, i rossoneri ringraziano Casolla che al 94’ferma il Prato conquistando un punto importante per il suo Bra e la vetta in solitario della classifica marcatori; dietro non stanno a guardare, tris di reti per Casale e Caronnese che superano senza troppi patemi rispettivamente Ghivizzano e Chieri.

Solo due pareggi in questo ventiquattresimo turno, oltre al Prato un punto a testa per Ligorna e Borgosesia con i liguri che sprofondano all’ultimo posto superati dal Verbania che con un gol di Colombo supera la Fezzanese e dal Vado che espugna Fossano con le reti di Bruschi e Piacentini.

Non si arresta il “magic moment” del Seravezza, Podesta a due minuti dal termine decide la sfida contro la Lavagnese, nell’ultimo incontro di giornata successo esterno del Real Forte Querceta a Sanremo per due a uno.

Risultati e classifica di giornata