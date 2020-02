Cessione Catania, le ultime notizie sul passaggio di proprietà

Il Catania e il suo futuro è il trend topic tra i tifosi. Cosa succederà nelle prossime settimane? Ci sarà ancora Nino Pulvirenti alla guida del club o ci sarà un passaggio di mano con il Comitato per l'acquisizione del Catania Calcio in pole position? Allo stato attuale, come segnala Corner, trasmissione di approfondimento in onda su Telecolor, non c'è nessuna trattativa in atto per la cessione della società. Ieri, allo stadio Massimino, ad assistere al match tra Catania e Reggina, c'erano diversi rappresentanti della cordata. Vige, però, il patto di riservatezza tra le parti, dunque filtra davvero poco sui contatti intercorsi tra l'attuale proprietà e i rappresentanti interessati all'acquisto del club di Via Magenta. Non resta, quindi, che resterà in attesa anche se, dopo la scadenza di oggi, altre attendono la società siciliana (servono circa 1,5 milioni da qui a giugno).