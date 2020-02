Gozzano-Pianese, tutte le immagini del match del "D'Albertas"

Quella con la Pianese è stata una gara cruciale per il Gozzano, una sfida che i rossoblu cusiani potevano solamente vincere per continuare a sperare nella salvezza anche se l'incrocio dei risultati del weekend non sono stati certo favorevoli alla squadra di Soda. L'1-0 siglato dal dischetto dall'ex Momentè è stato una liberazione per il "D'Albertas" che ha potuto festeggiare il ritorno ai tre punti, i primi da quando sullo scranno della squadra novarese proprio il tecnico calabrese è risalito per sostituire l'esonerato Sassarini.

Una gara da ripercorrere con la gallery fotografica di Novara IamCalcio, con gli scatti di Cristiano Mazzi, che hanno colto l'essenza il pathos di una gara anche molto tirata a livello nervoso, come dimostra il caldo post partita acceso soprattutto dalle dichiarazioni di parte toscana.

Il tabellino e la cronaca di Gozzano-Pianese a cura di Stefano Calabrese

