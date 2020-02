Omegna, alle porte i quarti di Coppa Piemonte Promozione

Mercoledì torna di scena la Coppa Piemonte di Promozione, che riprende il proprio cammino dopo gli ottavi di finale giocati a fine novembre e la sosta invernale del calcio dilettantistico. L'ultima rappresentante delle nostre province rimasta in corsa è l'Omegna di Davide Tabozzi che incrocerà i tacchetti con il Lucento, formazione torinese che guida la classifica del girone D di Promozione.

Una sfida sicuramente impegnativa per i rossoneri cusiani che dovranno fare i conti anche con il campionato, essendo nel pieno della corsa per conquistare la prima piazza che i rossoneri stanno contendendo a Dufour Varallo e Vigliano; resta da vedere con quali uomini Tabozzi deciderà di giocarsi la sfida di Coppa ma è prevedibile che si potrebbe fare ricorso ad un ampio turnover. La gara d'andata verrà giocata dall'Omegna tra le mura amiche, anche se l'indicazione è puramente statistica visto che la dirigenza cusiana ha scelto il sintetico di Santa Cristinetta a Borgomanero per ospitare la gara di Coppa. Calcio d'inizio alle ore 20.30 mentre bisognerà attendere la metà del mese di marzo per assistere al retour match, programmato per mercoledì 11 marzo.

Le altre tre gare dalle quali usciranno le semifinaliste di Coppa saranno Santostefanese-Ivrea 1905, Venaria Reale-Città di Cossato e Pedona Borgo San Dalmazzo-Villafranca.

Il programma della Coppa Piemonte Promozione

