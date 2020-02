Porcu accoglie la prima vittoria a Verbania: "Ci darà serenità"

Un esordio condito da una vittoria fondamentale in vista della classifica del Verbania è sicuramente ciò che si augurava Luca Porcu, da pochi giorni diventato l'allenatore della squadra biancocerchiata che dovrà cercare di condurre alla salvezza nel girone A di Serie D. La gara con la Fezzanese presentava tante difficoltà alla vigilia, soprattutto dal punto di vista psicologico, ma il Verbania ha saputo cogliere un successo divenuto necessario per mantenere viva la speranza: "E' innegabile quanto fosse importante per noi uscire vittoriosi da questa gara anche se ho cercato di stemperare la tensione all'interno dello spogliatoio, parlando con i ragazzi. Era una gara da dentro o fuori per noi, fare i tre punti era indispensabile non tanto per la classifica, quanto per ridare autostima e fiducia alla squadra. Quando sono arrivato martedì ho trovato una squadra con le gomme sgonfie, praticamente a terra, com'era normale che fosse visto che veniva da una serie di risultati negativi e proprio per questo la vittoria con la Fezzanese ci deve dare la serenità per poter lavorare sempre meglio e dare continuità a quello che è stato fatto, ben sapendo che non abbiamo ancora fatto niente se non un piccolo passettino in avanti".

I primi giorni di lavoro del nuovo tecnico a Verbania non sono stati semplici. C'era alla vigilia una gara da preparare di quelle che non si possono sbagliare e una squadra da scuotere nelle fondamenta affinché si riuscisse ad ottenere una reazione nel poco tempo a disposizione: "Per me arrivare a Verbania a ricoprire il ruolo di allenatore in una società così prestigiosa è stato motivo di grande entusiasmo ma allo stesso tempo il primo giorno è stato un po' drammatico perché ho trovato un gruppo di giocatori in una situazione complicata. Devo dire che al di là dell'impatto iniziale i ragazzi hanno dato una grande risposta, credo che questo sia un gruppo stupendo con giocatori che hanno qualità e voglia di allenarsi bene. Ero convinto che la prima partita non l'avremmo sbagliata, che avremmo fatto risultato: questa non è sicuramente la squadra che deve occupare il fondo della classifica e sono contento per i ragazzi che hanno saputo ottenere il successo che meritavano oltre che soddisfatto per me personalmente".

Tanti scontri diretti per la salvezza il Verbania li vivrà all'interno delle mura del proprio stadio, come successo con la Fezzanese. Ecco che allora anche l'effetto-"Pedroli" potrebbe avere la sua importanza nella rincorsa della squadra alla salvezza: "Mi ha fatto piacere oggi vedere un pubblico così partecipe alle sorti della squadra, quest'anno avevo visto qualche partita precedente del Verbania e mai mi è parso di trovare una tifoseria così coinvolta. Probabilmente l'impegno della squadra, lo spirito di sacrificio e l'attaccamento alla maglia dei giocatori hanno fatto sì che il pubblico ci desse una spinta ulteriore che è stata fondamentale. La Caronnese domenica prossima? Troveremo una squadra posizionata in alto in classifica, con ottime individualità per cui non sarà semplice. In questo campionato però di gare semplici non ne troveremo: io dico sempre di non fasciarsi la testa prima di essersela rotta per cui lavoreremo tutta la settimana per far sì che andremo a Caronno Pertusella per giocarci la nostra partita e dare il meglio. Io sono convinto che se si andrà in campo non lesinando nulla in ogni domenica questa squadra potrà giocarsela con tutti".

IamCALCIO NOVARA per voi: due strumenti per sapere tutto su tutto il calcio novarese!

- IL GRUPPO SU WHATSAPP. Il Canale dedicato alle squadre di Novara e provincia. Entra tramite link di invito (clicca qui)

- L'APP per Android. Ecco l'app di IamCALCIO dedicata a Novara e provincia: notizie, risultati in diretta, classifiche, foto sempre con te sul cellulare.