Virtus Entella-Benevento: in vendita i biglietti per il settore ospiti

La società Virtus Entella ha reso noto che sono in vendita i tagliandi per la gara Virtus Entella-Benevento, in programma sabato 22 febbraio 2020, ore 15:00, presso lo stadio “Aldo Gastaldi” di Chiavari. Per quel che riguarda il settore ospiti l’acquisto dei tagliandi sarà possibile, senza obbligo di Fidelity Card, fino alle ore 19:00 di venerdì 21 febbraio 2020 sul circuito autorizzato Etes.it. Al momento dell’accesso allo Stadio il biglietto dovrà essere esibito unitamente al documento di riconoscimento.

Il prezzo del tagliando Settore Ospiti è di € 10.00 più diritti di prevendita.

* I bambini sino a 6 anni potranno entrare gratuitamente, previo rilascio del biglietto omaggio da richiedere all'indirizzo di posta elettronica accrediti@entella.it.

**Il giorno della gara non sarà possibile acquistare il tagliando del settore ospiti "Gratinata Nord"; i tifosi ospiti potranno acquistare tagliandi in tutti gli altri settori dello stadio, se ancora disponibili.