Casarano-Foggia: info settore ospiti

Via libera ai i tifosi del Foggia per la trasferta di Casarano, valida per la 25° giornata del Girone H del campionato di Serie D. Per i supporters rossoneri a disposizione 1000 tagliandi acquistabili presso il punto vendita "Ciaotickets" autorizzato SERVICE.COM di Foggia (Viale Ofanto 361 – Tel. 0881.687272), al costo di € 10,00 (più diritti di prevendita) a partire dalle ore 17:00 di oggi e fino alle ore 19:00 di sabato 22 febbraio.