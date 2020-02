Una giornata di squalifica "per aver colpito al volto tenendo il pallone fra le mani un avversario". Giuseppe Rizzo, espulso insieme con Gasparetto nel finale della sfida di domenica scorsa con la Reggina, non giocherà la partita casalinga contro la Ternana, in programma domenica prossima al Massimino. Tra gli altri provvedimenti, da segnalare l’ingresso tra i diffidati dei rossazzurri Luca Calapai e Jacopo Furlan.