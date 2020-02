La Champions League riparte oggi: Atletico-Liverpool e Dortmund-PSG

Riparte questa sera la UEFA Champions League 2019/20 con due imperdibili match, validi per l'andata degli ottavi di finale della massima competizione europa per Club.

Al Signal Iduna Park (noto anche come Westfalenstadion) il Borussia Dortmund ospiterà il Paris Saint-Germain. La partita avrà inizio alle ore 21.00 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky.

Al Wanda Metropolitano l'Atletico Madrid di Simeone dovrà vedersela contro gli scatenati Campioni d'Europa in carica del Liverpool, che stanno dominando in Premier League in maniera semplicemente imbarazzante (per gli avversari). Il match avrà inizio alle ore 21.00 e sarà tramesso in diretta su Sky ed in chiaro su Canale 5.