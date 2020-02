Champions League: il Tottenham perde Heung-Min Son per infortunio

Heung-Min Son salterà l'andata degli ottavi di Finale della UEFA Champions League del suo Tottenham contro il Lipsia.

L'attaccante di nazionalità sudcoreana ha infatti riportato una frattura al braccio destro e non potrà scendere in campo per diverse settimane. Son sarà sottoposto ad un intervento chirurgico.

In questa stagione con il Tottenham Henug-Min Son ha disputato 32 partite, segnando 16 gol e realizzando 9 assist. Una perdita grave per la squadra allenata da José Mourinho, che già deve fare a meno degli infortunati Kane e Moussa Sissoko.

Tottenham-Lipsia si giocherà domani, mercoledì 19 febbraio, alle ore 21.00. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky e sulla piattaforma streaming Sky Go.