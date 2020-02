Theo Hernandez: "Capitano del Milan? Sarebbe un sogno"

Theo Hernandez ha tenuto una recente sessione di Q&A in diretta live su Twitter, per volere del Milan, che sempre più di frequente offre la possibilità ai propri tifosi di interagire con i calciatori del club.

Alla domanda di un tifoso: "Ti vedi Capitano del Milan in futuro? Rientra tra le tue aspirazioni quella di fare la storia per questo Club?", Theo ha risposto: "Ve lo immaginate? Sarebbe un sogno".

Queste parole hanno immediatamente infuocato il cuore dei tifosi del Milan nei confronti del terzino sinistro, tra le rivelazioni assolute di questa stagione di Serie A (23 presenze, 6 gol, 2 assist).

Non è la prima volta che Theo Hernandez si lancia in dichiarazioni d'amore verso il Milan. Qualche settimana fa ha infatti sottolineato come per lui Milan e Real Madrid siano i dominatori assoluti della Champions League: "per me è il massimo aver indossato queste due maglie". Per poi sottolineare il suo orgoglio per essere stato scelto da Paolo Maldini: "Per me è fonte di grande motivazione".

Il Milan ha finalmente agganciato il 6° posto in Serie A a quota 35 punti, ultima casella utile per la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Europa League. Per la Classifica Avulsa è il Verona, con gli stessi punti, ad occupare di fatto la 6° posizione (segue il Parma).