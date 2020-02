Picerno, aperta la prevendita per la gara contro il Bisceglie

Il Picerno ha reso noto che è aperta dall'odierno pomeriggio, la prevendita per acquistare i biglietti (solo per i tifosi locali) per la partita di domenica, ore 17.30, allo stadio “A. Viviani” di Potenza, contro il Bisceglie, valida per l'8^ giornata del girone di ritorno. Il circuito per la vendita è Go2.it. Costo ridotto per donne e over 65. Prezzo baby su applica per i bambini dagli 8 ai 16 anni. La prevendità sarà attiva fino alle ore 19 di sabato.

SETTORE LOCALI – Possibilità di acquistare il biglietto in prevendita (oltre ai diritti per 1,50 €) presso i seguenti punti vendita:

Pupi Bar, Corso Vittorio Emanuele, Picerno;

New Diva Caffè, via Viviani, 15/27, Potenza, cell. 344.0419635;

Smoke & CO di Magnotta Antonella, via Portasalza,15, Potenza, 0971.36854;

Sportissimo, Viale Dante, 5, Potenza, tel. 0971.274827;

QuiPoste, viale Firenze, Potenza, tel. 0971.282024

Tabaccheria Ricevitoria Pallante, via Pretoria, 318, Potenza, tel. 0971.36756

BOTTEGHINO – SETTORE LOCALI - Nei prossimi giorni verrà reso noto l'orario di apertura del botteghino per domenica. La società consiglia comunque di acquistare il biglietto in prevendita, essendo l’unico botteghino aperto e per evitare eventuali attese.

SETTORE OSPITI – La prevendita dei biglietti per i tifosi del Bisceglie non è attiva, e lo sarà presumibilmente giovedì, dopo la riunione del Gos. Al momento non è possibile acquistare i biglietti. Ogni comunicazione verrà resa nota su www.azpicerno.it e sui canali ufficiali della Società (Facebook e Instagram: @azpicerno).