Il portiere Mauro Vigorito prolunga con il Lecce. Protagonista della favolosa cavalcata in Serie B e delle ultime tre gare che sono coincise con tre vittorie. Per lui una stagione in più con i giallorossi:

L’U.S. Lecce comunica di aver rinnovato il rapporto contrattuale con il calciatore Mauro Vigorito, in scadenza al termine della stagione sportiva 2020/21, sino al 30 giugno 2022.