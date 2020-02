Lecce: il comunicato sull'infortunio di Falco

Non arrivano buone notizie per il Lecce che è già decimato da tanti infortuni. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Falco hanno evidenziato un problema più serio del previsto. Probabilmente ci vorranno almeno tre settimane per il recupero:

Il calciatore Filippo Falco si è sottoposto in data odierna a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione del terzo prossimale del retto femorale sinistro. Il calciatore, che sarà monitorato quotidianamente, ha già iniziato terapia fisica e riabilitativa presso il "Centro Palaia Human Care" di Squinzano.