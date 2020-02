Benevento. Oggi doppia seduta, prosegue il lavoro degli infortunati

Doppia seduta di allenamento quest'oggi per il Benevento di mister Filippo Inzaghi. In mattinata, la squadra è stata divisa in due gruppi che si sono alternati tra esercizi di forza in palestra, cross e conclusioni in porta sul campo.

Nel pomeriggio, invece, i giallorossi, dopo una prima fase di riscaldamento sia muscolare che tecnico, sono passati alle esercitazioni tattiche per poi concludere con una partita con le sponde.

La preparazione in vista della gara contro la Virtus Entella di sabato pomeriggio a Chiavari proseguirà domani con una seduta pomeridiana.

Hanno proseguito con i loro rispettivi programmi di recupero i calciatori attualmente infortunati. Per quanto riguarda Tuia, Kragl e Tello il programma ha previsto lavoro in sala attrezzi e poi sul campo. Gyamfi e Basit, invece, hanno lavorato in piscina. Vokic, infine, ha proseguito con la fisioterapia.