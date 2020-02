Sarno: "Faccio il tifo per il Catania, ma non tornerò con gli etnei"

L'ex attaccante del Catania, Vincenzo Sarno, è intervenuto a Unica Sport. Diversi gli argomenti trattati: "Contrattualmente sono ancora del Catania e faccio il tifo per i rossazzurri, sono sempre aggiornato sulla squadra. Credo che non tornerò a Catania la prossima stagione perché il riscatto del prestito era su 5 partite, quindi alla fine penso che verrò riscattato dalla Triestina”.

INFORTUNIO - Il mio rimpianto più grande è stato quello di non avere avuto la possibilità di dimostrare sul campo ai tifosi il mio vero valore e chi fosse Sarno. Infortunio? Ho subito per la prima volta un'operazione al ginocchio, c'era il dubbio se farla o meno. Sarei dovuto rientrare prima, ho perso 3 mesi. Dopo, quando sono rientrato, in pochi minuti ho fatto assist con Teramo e Catanzaro, poi la doppietta con l'Avellino. Stavo meglio, ero in netta crescita".