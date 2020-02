Champions League: all'Atletico Madrid basta Saul, Liverpool sconfitto

Allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid, l'Atletico allenato da Simeone si aggiudica l'andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League battendo per 1 a 0 il Liverpool, Campione d'Europa in carica.

Il match si è sbloccato molto presto, quando al 4° minuto Saul Niguez, abile a sfruttare una serie di rimpalli nell'area piccola dei Reds.

Come nel classico modo di interpretare le partite di Simeone, l'Atletico ha poi pensato a difendere il risultato per gran parte del match, come confermato dalle statistiche relative al possesso palla: 73% in favore del Liverpool, che proprio non è riuscito a trovare la via del gol, nonostante gli 8 tiri (nessuno dei quali, però, indirizzato verso lo specchio della porta.

L'Atletico ha poi sfiorato il raddoppio in due occasioni con Morata, ma prima Robertson, poi Alisson, hanno tenuto il Liverpool a galla in vista del match di ritorno, che si terrà il prossimo 11 marzo all'Anfield.