Catania, Lucarelli paga la cena a tutta la squadra [FOTO]

Ogni promessa è debito. L'allenatore del Catania, Cristiano Lucarelli, aveva promesso, dopo il match contro la Reggina (0-0), che in settimana avrebbe pagato una cena a tutta la squadra, compreso lo staff. Il momento è arrivato come testimonia la foto a corredo dell'articolo tratta dal profilo Twitter dell'allenatore del club siciliano. Ieri, in un ristorante della provincia etnea, Lucarelli, il suo staff e i giocatori, si sono riuniti a tavola: si mangia, si beve, si scherza e si fa gruppo in un momento decisivo per le sorti del club di Via Magenta.

Oggi pomeriggio, intanto, a Torre del Grifo, appuntamento con il secondo allenamento della settimana: sarà a porte aperte (alle ore 15.00).