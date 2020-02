Juniores Nazionali, Girone L: le decisioni del Giudice Sportivo

Il Sostituto Giudice Sportivo, Avv. Giuseppe Lavigna, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri, e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari, nella seduta del 19 febbraio 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 15/ 2/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

ANTIGNANI DAVIDE (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VAGNONI FEDERICO (REAL GIULIANOVA)

Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

VENUTI GIUSEPPE (AUDACE CERIGNOLA A R.L.)

DE LIBERO GIUSEPPE (CITTA' DI CAMPOBASSO)

FORGIONE NUNZIO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

SAMMACICCIA GIANLUCA (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

PATRUNO ETTORE VITTORIO (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L)

ROIO ALESSANDRO (PINETO CALCIO)

SERRA MATTEO OVIDIO (PINETO CALCIO)

PAIANO JONATHAN ANGELO (REAL GIULIANOVA)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

MININNO GABRIELE (CALCIO FOGGIA 1920)

TIZZANI LUCA (CITTA' DI CAMPOBASSO)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

DINARDO LUCA FRANCESCO (BITONTO CALCIO)

ATIF IMAD (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

FUCCI MICHELE (AUDACE CERIGNOLA A R.L.)

PERES FRANCESCO PAOLO (AUDACE CERIGNOLA A R.L.)

MORGESE FERNANDO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

CHIULLI LEONARDO (PINETO CALCIO)

CONSORTE MATTEO (PINETO CALCIO)

DOLIVA FEDERICO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

DI GIOVAMBATTISTA ANDREA (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

Errata corrige al C.U. 60 del 12/02/2020

Per mero errore di compilazione sul referto arbitrale, alla voce Ammende a carico società, si depenni Vastogirardi € 100 per assenza ambulanza.