Coppa 2ª e 3ª Vco, il "Galli" di Baveno teatro della finale

Un palcoscenico di prestigio per la finale del Trofeo "Walter Boccazzi", valevole per decidere quale sarà la rappresentante del Vco ad essere iscritta alla fase regionale della Coppa Piemonte riservata alle compagini di Seconda e Terza categoria: la gara verrà giocata sul sintetico del "Galli" di Baveno mercoledì 18 marzo alle 20.30, per dare risalto ad una competizione che quest'anno ha visto una crescita delle squadre partecipanti.

Sono state infatti cinque le formazioni iscritte ai nastri di partenza, con Oratorio San Vittore, Pro Vigezzo e Voluntas Villa (tutte formazioni di Terza categoria) che hanno ricoperto il ruolo di ancella di Dinamo Bagnella e Voluntas Suna, le due formazioni di Seconda che si giocheranno il match finale e la possibilità di visibilità a livello regionale. Non è stato tuttavia un esito scontato quello del girone all'italiana che ha svelato la sfida conclusiva, perché si è dovuto attendere l'ultimo turno per conoscere coloro che si sarebbe giocate il trofeo a Baveno.

Inserite entrambe nel girone A di Seconda ed entrambe al momento attardate rispetto al gruppetto che potrebbero giocarsi i playoff stagionali, per cusiani e verbanesi l'obiettivo della Coppa riveste un ruolo di primo piano nella stagione con gli omegnesi guidati da Tonati che tengono particolamente ad una competizione persa in finale nelle ultime due stagioni, sempre a favore del Virtus Villadossola. Terza finale consecutiva dunque per gli arancioneri (nelle prime due edizioni presentatisi con il nome di Dinamo Omegna), che sia la volta buona per alzare la Coppa?

Il percorso compiute dalle compagini del Vco nella Coppa di categoria

IamCALCIO NOVARA per voi: due strumenti per sapere tutto su tutto il calcio novarese!

- IL GRUPPO SU WHATSAPP. Il Canale dedicato alle squadre di Novara e provincia. Entra tramite link di invito (clicca qui)

- L'APP per Android. Ecco l'app di IamCALCIO dedicata a Novara e provincia: notizie, risultati in diretta, classifiche, foto sempre con te sul cellulare.