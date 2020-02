Serie D - Girone F: otto squalificati. Tre giornate a Mikhaylovskiy

Il Sostituto Giudice Sportivo Avv. Fabio Pennisi, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 19 febbraio 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 15/ 2/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

BRATTELLI BRIAN (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

OMICCIOLI ANDREA (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

RICCI DANIELE (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

BARABOGLIA EDOARDO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

MEOLA ANTONIO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

PAMPANO MATTIA (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

ALIGHIERI EUGENIO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

GARE DEL 16/ 2/2020

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MIKHAYLOVSKIY VLADIMIR (VASTOGIRARDI)

Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno a un fianco a gioco fermo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI RENZO SAMUEL (PINETO CALCIO)

Calciatore in panchina rivolgeva espressione ingiuriosa all'indirizzo del Direttore di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

BASILICO GIAMMARCO (ATLETICO TERME FIUGGI)

ZACCONE LORENZO (ATLETICO TERME FIUGGI)

MARIANESCHI FRANCESCO (PINETO CALCIO)

RUTJENS OLIVA CHRISTIAN (RECANATESE A.S.D.)

GUARINO OSCAR ARCHIMEDE (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFRAZIONE)

ERRICO SIMONE (JESINA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

DODI SIMONE (RECANATESE A.S.D.)

TITONE MARIO (RECANATESE A.S.D.)

SANSOVINI MARCO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

MAGGIOLI CLEMENTE GIANLUCA (JESINA CALCIO SRL)

ESPOSITO VITTORIO (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

BRUNETTI DOMENICO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

DI GIACOMO MATTEO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

BRENCI LEONARDO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

PERNA VINCENZO (JESINA CALCIO SRL)

BARLAFANTE FEDERICO (REAL GIULIANOVA)

BORRELLI DAVIDE (RECANATESE A.S.D.)

MERLONGHI MARIO (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

PASQUINI ALESSANDRO (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

PERINI FILIPPO (ATLETICO CALCIO PORTO SANT'ELPIDIO)

RUZZIER MATTIA (ATLETICO CALCIO PORTO SANT'ELPIDIO)

DI RENZO ALESSANDRO (MATELICA CALCIO A.S.D.)

VISCONTI VINCENZO (MATELICA CALCIO A.S.D.)

BAMBOZZI LORENZO (SANGIUSTESE)

DI FILIPPO NICOLAS (VASTESE CALCIO 1902)

PIZZUTELLI FEDERICO (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

FICOLA DANI (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

PERONI ALESSANDRO (MATELICA CALCIO A.S.D.)

CAMPLONE VALERIO (PINETO CALCIO)

GUIDO PIAI JOAO PEDRO (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

CEROLINI LUCA (TOLENTINO 1919 SSDARL)

CARDINALE DOMENICO (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

FALASCA GIANMARCO (ATLETICO TERME FIUGGI)

SELVAGGIO ANDREA (JESINA CALCIO SRL)

TOMASSINI ALESSANDRO (JESINA CALCIO SRL)

IELO DEMETRIO GABRIE (RECANATESE A.S.D.)

FERRARIO STEFANO (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

OKOLI MEMEH DAVID (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

ESPOSITO ALESSIO (SANGIUSTESE)

OLIVIERI NIKOLA (TOLENTINO 1919 SSDARL)

PAGLIARI GIORGIO (TOLENTINO 1919 SSDARL)