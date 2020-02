Champions: Tottenham-Lipsia, dove vederla e probabili formazioni

Per la seconda giornata dell'andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2019/20, scenderanno in campo questa sera, a partire dalle ore 21.00, Tottenham e Lipsia.

Il Lipsia ha superato il proprio girone di qualificazione conquistando il primo posto nel Girone G, mentre il club inglese si è dovuto arrendere al Bayern Monaco, accontentandosi della seconda posizione nel Gruppo B.

Il Tottenham, privo di Kane e Son (tra gli altri), dovrebbe scendere in campo così: Lloris; Aurier, Sanchez, Alderweireld, Tanganga; Ndombele, Winks; Bergwijn, Alli, Lo Celso; Lucas Moura.

Il Lipsia dovrebbe rispondere con Gulacsi; Mukiele, Klosterman, Halstenberg, Angelino; Haidara, Laimer; Sabitzer, Nkunku; Dani Olmo, Werner.

Tottenham-Lipsia sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport e sulla piattaforma streaming Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati, a partire dalle ore 21.00.