Pogba, parla Raiola: "Forse tratteremo il rinnovo con lo United"

Da qualche mese, stando alle indiscrezioni della Rete, sembra possibile un ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Il centrocampista francese, acquistato per 100 milioni di euro dal Manchester United qualche anno fa, non sembra essersi mai ambientato del tutto nel club inglese.

A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato Mino Raiola, procuratore del giocatore, intervistato da Sky Sport UK: "Non ho problemi con Pogba e siamo pronti a trattare il suo rinnovo con i Red Devils", esordisce l'agente.

"Paul ha sempre dimostrato grande dedizione al club e alla sua squadra. Per ora ha un contratto con il Manchester United, non ci sono altri discorsi. Le persone non vogliono sentire questo, lo capisco, vogliono sentire qualcosa che non dico soltanto per creare confusione". Raiola poi aggiunge: "Io non sono preoccupato che Pogba se ne vada. Forse ci saranno colloqui tra me ed il club per il rinnovo del contratto".

Paul Pogba, classe '93 (26 anni), ha disputato soltanto 8 partite in questa stagione, a causa di una caviglia che continua a procurargli dolore. Con i Red Devils ha collezionato, in totale, 150 presenze, con 31 gol fatti e 31 assist.