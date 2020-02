Catania, Curiale torna a correre: in campo a metà marzo

Davis Curiale, dopo l'infortunio al ginocchio procuratosi mercoledì 29 gennaio durante il match contro l'Avellino (distrazione al legamento crociato del ginocchio destro), ha ripreso finalmente ad allenarsi a Torre del Grifo. Così come segnala La Sicilia, l'attaccante ha effettuato una seduta differenziata: corsa sul terreno di gioco del centro sportivo etneo. Purtroppo, però, servirà ancora tempo per rivederlo in campo: entro metà marzo potrebbe tornare a disposizione di Lucarelli, magari per il big match del San Nicola contro il Bari in programma il 15 marzo.