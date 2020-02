Roma-Lecce: trasferta aperta anche ai non tesserati

E il Lecce alla fine è riuscito nel suo intento. La trasferta a Roma che inizialmente era stata vietata ai tifosi non tesserati residenti a Lecce verrà aperta, nelle prossime ore, a tutti.

Il club di Via Colonnello Costadura, infatti, è intervenuto per evitare l'ennesima inibizione verso i propri tifosi. La gara tra Roma e il club salentino, che si giocherà domenica 23 febbraio alle ore 18.00, quindi sarà aperta anche ai non tesserati.

Sarà nuovamente invasione giallorossa allo stadio Olimpico, dopo che nella gara contro la Lazio i supporter salentini avevano riempito il proprio settore per sostenere la propria squadra.