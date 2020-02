Sono nove i giocatori fermati dal giudice sportivo tutti per un turno per quanto riguarda il girone A di Serie C, un’assenza per parte per Pro Vercelli e Novara che si sfideranno lunedì nel derby.

1 giornata

El Kaouakibi (Pianese), Vitiello (Pistoiese), Pinto (Giana), Dierna (Pianese), Pasciuti (Carrarese), Schiavi (Novara), Figoli (Pianese), Auriletto (Pro Vercelli), Ferrarini (Pistoiese)