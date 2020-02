Una sorpresa tutta rossazzurra per Carlo Verdone. Il noto attore e regista, a Catania, per la presentazione dell'ultimo suo film "Si vive una volta sola", ha ricevuto uno splendido omaggio: una maglietta della squadra che gli è stata donata con il suo nome. Con Verdone, Anna Foglietta e Rocco Papaleo, per una foto ricordo, anche il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli.