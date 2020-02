Catania, su Mbende arrivano sirene dalla Serie B

Dalle difficoltà di inizio stagione ad un infortunio che lo ha tenuto a lungo ai box. Adesso, però, Moise Emmanuele Mbende si sta prendendo la scena con prepotenza. Il difensore camerunese arrivato su intuizione dell'ex direttore sportivo del Catania, Cristian Argurio, ha trovato immediatamente un posto da titolare sotto la gestione Andrea Camplone. In coppia con Tommaso Silvestri, l'ex Cambuur palesava evidenti criticità durante i 90', ma soprattutto di ambientamento. Il passaggio dal campionato olandese alla Serie C italiana non è stato semplice, senza dimenticare i problemi con la nostra lingua. A complicare ulteriormente la situazione lo stop a causa di problemi muscolari. Ma Cristiano Lucarelli gli ha concesso fiducia e minuti e Mbende lo ha ripagato con prestazioni di assoluto livello. Nelle ultime giornate il classe 1996 è stato il migliore in campo, non a caso secondo quanto riporta quest'oggi La Gazzetta dello Sport alcuni osservatori di squadre di serie B si sarebbero mossi per lui. Per questo finale di stagione il Catania può contare sul suo gigante buono.