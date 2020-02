Salernitana: trasferta a Frosinone solo per possessori Tdt

A partire dalle ore 11:00 di martedì 25 febbraio, saranno in vendita i tagliandi per la gara Frosinone – Salernitana in programma sabato 29 febbraio alle ore 18:00 presso lo Stadio “Benito Stirpe” di Frosinone.

I biglietti saranno in vendita presso il circuito VivaTicket al prezzo di 15,00€ (tariffa Intero) e 13,00€ (tariffa ridotto, riservata a Donne, Under 20 e Over 60, i bambini fino a 7 anni entreranno gratuitamente senza bisogno di alcun tagliando, ma a loro non sarà riservato il posto a sedere).

I biglietti potranno essere acquistati entro e non oltre le ore 19:00 di venerdì 28 febbraio. E’ obbligo essere in possesso di Fidelity Card U.S. Salernitana 1919 per l’acquisto del biglietto.