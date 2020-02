SERIE D: ufficializzate le date di Playoff e Playout

Il Dipartimento Interregionale ha fissato le date e le modalità di svolgimento della fase post Campionato valida per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia oltre alle date dei Playoff e dei Playout.

Alla Poule Scudetto parteciperanno le squadre vincenti i nove gironi di Serie D che saranno suddivise in tre triangolari così strutturati: T1 vincenti gironi A, B, C; T2 D, E, F; T3 G, H, I. Le squadre si affronteranno in gare di sola andata, la società che riposerà nella prima giornata sarà sorteggiata così come la squadra che giocherà la prima partita in trasferta. Riposerà nella seconda giornata la formazione che avrà vinto il primo incontro o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima partita in trasferta. Accedono alla fase successiva le vincenti dei rispettivi triangolari e la migliore seconda classificata di tutti i triangolari.

Le semifinali, con abbinamenti sorteggiati, e la finale, si giocheranno in gara unica su campo neutro, se persiste la parità al termine dei tempi regolamentari si effettueranno direttamente i calci di rigore.

Questo le date della fase finale:

10 maggio - 1^ gara triangolare

17 maggio - 2^ gara triangolare

20 maggio - 3^ gara triangolare

28 maggio - semifinali

30 maggio - Finale

Sempre il Dipartimento Interregionale ha fissato le date dei Playoff e dei Playout.

PLAYOFF: 10 maggio 1^ Fase (Semifinali di girone); 17 maggio 2^ Fase (Finale di girone)

PLAYOUT: 10 maggio (gara unica o eventuale spareggio); 17 maggio (gara unica dopo eventuale spareggio)