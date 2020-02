Europa League: Ludogorets-Inter, le formazioni ufficiali

Per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, in programma oggi alle ore 18.55, l'Inter sarà impegnata in trasferta contro il Ludogorets, alla Ludogorets Arena di Razgrad, in Bulgaria.

Pavel Vrba, allenatore della formazione bulgara, scenderà in campo con i seguenti undici: Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Dyakov, Anicet, Cauly Souza; Marcelinho, Swierczok, Wanderson.

Antonio Conte risponde con: Padelli: Godin, Ranocchia, D'Ambrosio; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi, Sanchez, Lautaro.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 253. Sarà inoltre disponibile in diretta streaming sull'app Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati.