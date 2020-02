Europa League: Roma-Gent, dove vederla e probabili formazioni

Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma, a partire dalle ore 21.00, avrà inizio l'andata dei sedicesimi di finale della UEFA Europa League. I giallorossi ospiteranno la formazione belga del Gent.

Fonseca dovrebbe schierare la seguente formazione: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Il Gent dovrebbe rispondere con: Kaminski; Castro Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja, Owusu, Kums; Bezus; David, Depoitre.

Roma-Gent sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport e sulla piattaforma streaming Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati.