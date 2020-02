Champions League, ottavi di finale: le prossime sfide di Napoli e Juve

La UEFA Champions League si è finalmente riaccesa sui migliori campi di tutta Europa. L'Atletico Madrid ha ottenuto un prezioso 1 a 0 contro il Liverpool Campione in carica, mentre uno strepitoso Haaland ha permesso al Dortmund di avere la meglio sul PSG di Neymar. E mentre il Tottenham usciva sconfitto dalla sfida contro il Lipsia, l'Atalanta ha fatto tremare la terra a Bergamo (e Milano) con ben 4 gol segnati contro il Valencia.

La competizione ripartirà martedì 25 febbraio quando, alle ore 21.00, il Chelsea ospiterà il Bayern Monaco e, soprattutto, per quanto ci riguarda, il Napoli sarà chiamato ad affrontare il Barcellona.

Mercoledì 26 febbraio, dalle ore 21.00, toccherà invece alla Juventus, chiamata ad affrontare in trasferta la formazione francese del Lione. Alla stessa ora, il Real Madrid ospiterà al Bernabeu il Manchester City di Guardiola. Per il club inglese potrebbe essere l'ultima occasione nei prossimi tre anni per mettere le mani sul trofeo più ambito sul suolo europeo, a causa dell'esclusione dalle coppe per i prossimi due anni.