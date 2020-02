Marcatori D, Casolla da solo al comando

Il gol in pieno recupero di Casolla a Prato ha avuto molteplici significati, ha permesso alla Lucchese di tornare in testa al campionato, al Bra di conquistare un punto importante e a sé stesso di portarsi da solo in testa alla classifica cannonieri del girone A di Serie D.

Casolla ha toccato quota 16 reti, uno in più di Ravasi e due in più di Grassi entrambi a secco nei rispettivi match.

Giornata povera di spunti con una sola doppietta, quella di Marco Di Lernia del Casale nel tre a zero sul Ghivizzano; nei quartieri alti della classifica va in gol Federico Corno che segna il dodicesimo gol stagionale.

La classifica marcatori completa