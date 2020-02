Il match valevole per la venticinquesima giornata del girone A di Serie D tra Borgosesia e Sanremese è stato anticipato a sabato 22 alle ore 15,30.

In casa Ligure non si vive un periodo facile, dovrebbe essere regolarmente in panchina Nicola Ascoli che dopo la sconfitta di domenica scorsa aveva rassegnato le proprie dimissioni che sono state rifiutate dalla società.