Catania, Calapai: "Il ritorno dei tifosi ci ha dato tanta carica"

Il difensore del Catania, Luca Calapai, ha parlato a Radio Antenna Uno Notizie, in merito al momento della squadra rossazzurra: "I tifosi giocano un ruolo fondamentale per noi giocatori, sono una spinta e una motivazione in più. Il loro ritorno ci ha dato un altro motivo per dare il massimo. Dobbiamo solo ringraziarli per aver cambiato idea ed essere tornati al Massimino".

GRUPPO - “Sono soddisfatto mi aspettavo una piazza calda, parlando anche con altri giocatori. Viverla è diverso, riesci a coinvolgerti a 360°. Sembro scontato ma Marco Biagianti, il capitano, lui è quello che indica i giovani e non solo. Conosce la piazza ed ha una grande esperienza. Marco è sempre disponibile per tutti e anche per me".