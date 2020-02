Molise Cup 1ª Categoria: Sepino escluso dalla manifestazione

Esclusione dalla manifestazione, sconfitta a tavolino e 200 euro di multa. Sono queste le decisioni che il Giudice Sportivo Territoriale ha preso nei confronti del Sepino dopo quanto successo nell’intervallo della gara di Molise Cup contro il Matrice dello scorso 12 febbraio.

Considerata una rinuncia a tutti gli effetti, il non voler sostituire uno dei cinque infortunati con l’unico giocatore in panchina e, seppur con soli sette giocatori continuare la gara. Invece, rimasti con soli sei giocatori, ha visto il direttore di gara costretto a sospendere la gara.

Per quanto concerne le altre gare, squalificati per una gara La Selva e D’Urso del Real Gildone. Ben dodici i giocatori diffidati.

I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 12/ 2/2020 MATRICE – SEPINO

Il Giudice Sportivo Territoriale,

letti gli atti ufficiali, rileva che la società Sepino presentava all'arbitro una lista con dodici calciatori; nel corso dell'intervallo, il dirigente comunicava all'arbitro che cinque calciatori non potevano continuare la gara per infortunio e che non avrebbero usufruito dell'unica sostituzione possibile. A questo punto l'arbitro decretava la sospensione definitiva della gara in epigrafe.

Osserva questo Giudice Sportivo Territoriale. La volontà di non usufruire di una sostituzione da parte della società Sepino può essere considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla prosecuzione della gara. Per tutti questi motivi, visti il Regolamento della Molise Cup di Prima Categoria 2019/2020 (pubblicata sul CU n. 13 della corrente s.s.) e gli artt. 53 e 73, comma 2 NOIF e 10 CGS

D E C I D E

di infliggere alla società Sepino la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 6-0 maturato sul campo al momento della sospensione definitiva;

di escludere la medesima società dal prosieguo della competizione;

di comminare alla medesima società un'ammenda di Euro 200.

Di seguito, nel relativo paragrafo, sono riportati i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

SOCIETA'

ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE:

SEPINO (vedi delibera GST)

PERDITA DELLA GARA:

SEPINO (vedi delibera GST)

AMMENDA

Euro 200,00 SEPINO (vedi delibera GST)

Gli altri provvedimenti

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

D’Urso Marcello(Real Gildone)

La Selva Giuseppe(Real Gildone)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFRAZIONE)

Falato Gianluca(Calcio Virtus Gioiese)

Ferrucci Stefano(Calcio Virtus Gioiese)

Massaro Michele(Calcio Virtus Gioiese)

Vitelli Gianluigi(Calcio Virtus Gioiese)

Cifelli Nicola(Forulum)

Pasqualetto Flavio(Forulum)

Traore Ibrahim(Forulum)

Carozza Gianni Francesc(Macchia Valfortore)

Cifelli Stefano(Macchia Valfortore)

Taddeo Alessandro(Real Gildone)

Ighodaro Bright(Sepino)

Nardacchione Stefano(Sepino)