Juniores - Girone L, ventunesima giornata: le designazioni arbitrali

Rese note le designazioni arbitrali della 21ª giornata del Girone L del Campionato Nazionale Juniores in programma sabato 22 febbraio con inizio alle ore 15:00. Comincerà alle ore 15:30 la sfida tra Vastogirardi e Audace Cerignola che cambia anche campo di gioco, non si gioca a Fornelli ma al "Mario Di Ianni" di Cerro al Volturno (Is).

Programma e designazioni arbitrali. Tra parentesi il risultato della gara di andata: