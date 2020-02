Ternana, Bergamelli: "Il Massimino uno dei posti che ho amato di più"

Nonostante le stagioni poco facili, Dario Bergamelli è stato una colonna della difesa del Catania degli scorsi anni. Ai piedi dell'Etna dal 2015 al 2017 il difensore centrale della Ternana tornerà nuovamente a giocare contro la sua ex squadra nel giro di pochi giorni. In vista del match di domenica tra gli etnei e gli umbri, il classe 1987 è stato intervistato da La Sicilia; ecco alcune dichiarazioni rilasciate: "Per me è stato emozionante rientrare al Massimino, è il posto più bello che abbia mai visto nella mia carriera. La sfida di Coppa Italia? Ho visto un Catania in forma. Ne ho parlato a fine partita con Biagianti. I miei ex compagni erano più in forma rispetto all'andata. Il Catania se va ai play off, e sono convinto che andrà, potrà rappresentare la sorpresa".