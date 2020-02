Roma-Lecce: venduti 1.800 biglietti del settore ospiti

Ad oggi sono stati venduti circa 1.800 tagliandi del settore ospiti per la gara Roma-Lecce che si giocherà domenica alle ore 18.00. Per la prevendita c'è ancora tempo visto che terminerà sabato 22 febbraio alle ore 19. Queste invece le info sulla viabilità:

Come comunicato dall'AS Roma, su indicazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'U.S. Lecce desidera vivamente richiamare l'attenzione dei propri tifosi sull'itinerario consigliato per raggiungere in sicurezza lo Stadio Olimpico di Roma domenica 23 febbraio p.v. in occasione della gara di Campionato ROMA - LECCE.

-Autostrada A1 - Casello Autostradale Roma Sud - Raccordo A1 - GRA (SALARIA) - Via Salaria (Uscita Settebagni) - Tangenziale Est (Direzione Foro Italico) - Cir.ne Salaria - Via del Foro Italico - Largo Ferraris IV - Settore Ospiti Nord/via Macchia della Farnesina.

Apertura varchi di accesso stadio ore 16.00.