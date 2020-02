UFFICIALE - Lecce: rescissione consensuale per Imbula

Con un breve comunicato il Lecce ha comunicato di aver rescisso in maniera consensuale il contratto con Giannelli Imbula. Il calciatore non è riuscito a trovare spazio nell'undici di Liverani e non aveva trovato l'accordo con diverse squadre durante il mercato invernale. Questo il breve comunicato ufficiale:

L’U.S. Lecce comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Giannelli Imbula.

Il centrocampista non libera spazio nella lista del Lecce in quanto era già stato messo fuori rosa alla fine del mercato invernale.