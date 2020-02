Champions League, Emre Can: "Dortmund, che gioia la Champions"

Emre Can, da poco trasferitosi dalla Juventus al Borussia Dortmund, ha espresso tutta la sua felicità per essere tornato a giocare la più ambita competizione europea per Club (il centrocampista tedesco era stato escluso da Sarri dalla lista Champions).

Attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale, il giocatore ha pubblicato: "Felice di tornare in Champions League, l'atmosfera che più amo respirare! Ho la pelle d'oca! Ed ora testa a sabato".

Emre Can ha collezionato 4 presenze con la maglia del Dortmund, da quando il suo trasferimento è stato ufficializzato nell'ultima finestra di calciomercato. Il centrocampista ha già realizzato un gol per il club tedesco.