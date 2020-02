Champions League: Erling Haaland nominato Player of the week

Dopo l'incredibile prestazione offerta contro il PSG in Champions, l'UEFA ha deciso di premiare il nuovo bomber del Borussia Dortmund, Erling Haaland, come miglior giocatore della settimana (Player of the week, appunto).

Nato a Leeds, ma di nazionalità norvegese, Haaland (classe '00, 19 anni), ha già messo a segno 8 gol in 5 presenze in bundesliga con la sua nuova squadra. In Champions League è già a quota 10 gol, in appena 7 presenze.

In questa stagione il giovanissimo talento del Dortmund ha collezionato 29 presenze, segnando 39 gol e siglando 8 assist.