Sarà il signor Andrea Colombo della sezione di Como ad arbitrare la sfida valevole per la ventisettesima giornata di Serie C tra Pro Vercelli e Novara, match che si disputerà lunedì sera in posticipo.

Secondo incrocio per Colombo con le bianche casacche, nel marzo 2019 Pro Vercelli-Robur Siena terminò uno a uno.