Gozzano, Soda: "A Carrara per fare punti. Noi ok di testa e di gambe"

Gara impegnativa quella che attende il Gozzano in terra toscana, dove gli uomini di Soda affronteranno la Carrarese rilanciata dalla vittoria sul Renate. Per parlare della gara che attende i cusiani, mister Antonio Soda ha incontrato i giornalisti in sala stampa.

- Mister, la partita di Carrara apre un doppio impegno d'alta classifica per il Gozzano. Dobbiamo aspettarci una squadra attendista e pronta a colpire i gialloblu di rimessa o la brutta classifica vi farà giocare un match diverso?

"Noi cercheremo di fare la nostra partita. Conosciamo i nostri avversari, sappiamo che sono forti ma noi siamo una squadra in salute e vogliamo fare la nostra partita. Abbiamo le armi per metterli in difficoltà. Dovremo stare molto attenti perché hanno giocatori importanti. Dobbiamo stare concentrati perché possiamo anche colpirli e portare punti a casa".

- Guardando le varie classifiche del calcio professionistico non c'è un campionato dove ci sono così pochi punti di differenza fra la seconda e l'ultima (escludendo quindi il Monza). Le occasioni per fare punti sono quindi tutte buone?

"Certo, anche se ci aspetta un calendario difficile. Noi dobbiamo lavorare settimana per settimana. Pur sapendo della forza della Carrarese non andiamo lì battuti perché magari sono più forti di noi. Noi abbiamo necessità di fare punti e secondo me anche loro dovranno preoccuparsi di questo Gozzano. Vediamo sul campo, se riusciremo ad avere la chance di portare a casa punti".

- Hai potuto lavorare coi tuoi ragazzi in tranquillità tutta la settimana dopo un successo importante. Quali sensazioni hai? Hai visto passi in avanti nella condizione fisica, in quella psicologica e nell'intesa fra e con i nuovi arrivi?

"Sì, ce lo eravamo detti prima della Pianese. Mancava una vittoria per poter lavorare bene e crescere ancora di più, poi certo vedremo sul campo. La squadra ha lavorato molto meglio, libera di testa e sta bene fisicamente. Quando saremo al top saremo una squadra che può potenzialmente vincere con chiunque".

- Baldini ha posto l'accento sull'importanza della gara contro il Gozzano, dimostrando rispetto verso la tua squadra.

"Baldini è un ottimo allenatore, ha fatto tutte le categorie e sa cosa fare. Ci conosce, loro arrivavano da due sconfitte con Giana e Olbia per poi vincere col Renate. Non vogliono ricadere nello stesso errore e lui ovviamente sta attento a queste situazioni. Ma lo stesso ragionamento lo faccio io, non possiamo considerarci soddisfatti dopo una vittoria ma abbiamo bisogno di continuare a crescere. Abbiamo bisogno di avere tutti i nostri giocatori in buona condizione".

- A proposito, le condizioni di Figliomeni, Mangni e Momentè?

"Figliomeni lo stiamo recuperando, ma non sarà della partita. Credo che tornerà disponibile per le prossime. Momenté e Mangni si sono ripresi e stanno crescendo. Sarà importante anche l'intesa con la squadra per costruire una formazione più forte".

- Mister prendendo spunto dalle tue parole sulla buona condizione fisica e sulle due sconfitte con due nostre avversarie dirette come Giana e Olbia e anche considerando che la Carrarese - pur dominando il Renate - ha sofferto molto nell'ultima fase di gara, venendo salvata dal proprio portiere, pensi che i toscani potrebbero non essere al 100% dal punto di vista della condizione atletica?

"Ho visto le loro partite. Non credo sia tanto una questione fisica quanto magari un discorso di gestione della gara che anche loro devono migliorare. Conosco le nostre qualità e so che cosa dobbiamo fare per mettere in difficoltà questa squadra. Andiamo alla ricerca di quello. Se concedi campo, se concedi l'uno contro uno a giocatori come quelli della Carrarese finisci per perdere la partita. Servirà la massima attenzione, ma faremo la nostra partita".